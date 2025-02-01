موظف يتخلص من حياته بدار الأوبرا.. ألقى بنفسه في النيل بإمبابة.. الفصل من العمل وعدم القدرة على إعالة أسرته «السبب».. ترك رسالة مؤثرة لظالميه.. وشقيقه يطالب بمعاقبة المتسببين في الحادث

حادث مأساوي هز شوارع المحروسة، وأثار الجدل في كافة الاوساط الإعلامية، عندما أقبل موظف بدار الأوبرا المصرية على إنهاء حياته قفزا في نهر النيل بمنطقة إمبابة في الجيزة، بعدما تم فصله من العمل.

رسالة من المتوفي قبل إنهاء حياته

قبل وفاته، ترك الموظف "هاني عبد القادر" الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا، رسالة مؤثرة تعبر عن معاناته طوال حياته، كتب فيها كلمات صادمة بعنونها "رسالة من مظلوم إلى ظالمه".

في الرسالة، قال: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".

رسالة المتوفي

تحقيقات النيابة في حادث إنهاء موظف حياته

وأجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وأفادت التحقيقات أن الموظف أنهي حياته قفزا في مياه نهر النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

وتبين أن الموظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، كما أمرت باستدعاء شقيقه لسماع أقواله.

أقوال شقيق الموظف في التحقيقات

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المتوفي، الذي أوضح في بداية التحقيقات، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد التحقيقات التي أجريت معه في مقر عمله، والتي أدت إلى فصله من وظيفته، ودفعت زملائه للتشاجر مع الإدارة بسبب فصله.

وأضاف أنه لم يكن يجد ما يعيل به أولاده بعد تركه للعمل، وخاصة أنه في سن كبير واقترب من سن المعاش، وأفاد بأنه فقد الاتصال به لفترة طويلة، ولم يكن يعرف مكانه، وأصيب بصدمة شديدة بعدما علم بقيام شقيقه بإنهاء حياته في نهر النيل بإمبابة.

وأكد أن الأسرة كانت في حالة حزن شديدة، وطالب شقيق المتوفي خلال التحقيقات بمحاسبة كل من ظلم شقيقه، وتسبب في إقباله على الانتحار.

شخص يقفز في النيل بإمبابة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبعد إجراء التحريات، تبين أن المتوفى هو "هاني. ع" البالغ من العمر 50 عامًا، وهو موظف سابق في دار الأوبرا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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