الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات في تخلص موظف من حياته بنيل إمبابة: "اتفصل من الشغل"

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في حادث إنهاء موظف حياته قفزا في مياه نهر النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

 

وتبين أن الموظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

 

شخص يقفز في النيل بإمبابة

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة عمليات النجدة الجيزة إمبابة نيابة الجيزة

مواد متعلقة

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإمبابة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

انخفاض كبير في الثوم والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

درجات الحرارة اليوم الخميس 30-1-2025 فى مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

منوعات

المزيد

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية