التحقيقات في تخلص موظف من حياته بنيل إمبابة: "اتفصل من الشغل"

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في حادث إنهاء موظف حياته قفزا في مياه نهر النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

وتبين أن الموظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

شخص يقفز في النيل بإمبابة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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