محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباريات اليوم في الجولة الـ 24.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 19 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفًا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفًا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن تشهد الجولة قمة بين آرسنال ضد مانشستر سيتي غدا الأحد.

مواعيد مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد برايتون - 2:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

نيوكاسل ضد فولهام - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيفرتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

بورنموث ضد ليفربول - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

برينتفورد ضد توتنهام - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

ويستعد الفرعون المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ليفربول ضيفا على بورنموث اليوم السبت في ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ24.

عدد أهداف محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول خارج أرضه أمام بورنموث وفي رصيده 19 هدفا في 22 مباراة فقط في النسخة الحالية من "البريميرليج".

أساطير الدوري الإنجليزي

وإذا أحرز "الفرعون" المصري هدفا في مباراة اليوم سينضم إلى قائمة أساطير سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة في البطولة، وهم آلان شيرر (7 مواسم)، سيرجيو أجويرو (6)، هاري كين (6) وتييري هنري (5).

قائمة هدافي البريميرليج

ويطمح "مو" لمواصلة هوايته في هز شباك منافسيه من أجل مواصلة اعتلاء صدارة قائمة هدافي "البريميرليج" حيث يمتلك في رصيده حاليا 19 هدفا متفوقا بفارق هدف وحيد على هالاند نجم مانشستر سيتي، وفارق هدفين عن إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين.

كما أصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة سجل فرانك لامبارد في قائمة الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري الإنجليزي والذي يحتل المركز السادس برصيد 177 هدفا إذ يمتلك محمد صلاح 176 هدفا، مع العلم أنه يبتعد بفارق 8 أهداف فقط عن سيرجيو أجويرو الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة.

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