جنازة مهيبة لعم سعيد ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم (صور)

أسد الفيوم، شيع المئات من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، جثمان سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة، عامل، ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم.

وأقيمت صلاة الجنازة على ضحية الأسد بمسجد المنتزه بحي دار الرماد بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم.

وهجم أسد بحديقة حيوان الفيوم على رأس ورقبته العامل سعيد الدكش، وذلك بعد سقوط الحارس داخل القفص إثر اختلال توازنه أثناء إغلاق الباب على قفص الأسود بحلول المساء.

والتهم الأسد أجزاء من رأسه بحديقة حيوان الفيوم مساء الجمعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم، والتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة فى رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءًا من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشخص الذي لقي مصرعه بسبب هجوم أسد بحديقة حيوان الفيوم، ليس أحد حراس الحيوانات ولكنه أحد الغفراء العاملين بالحديقة، وغير المختصين بالتعامل مع الحيوانات.

وأضاف المصدر أن الغفير تواجد بالصدفة ولأسباب غير معلومة داخل مكان عرض مفتوح مخصص للأسود داخل الحديقة، وهو ما تسبب في هجوم الأسد عليه.

وأكد المصدر أن قوات الشرطة التي حضرت إلى الحديقة على الفور قامت بالتعامل مع الموقف وأطلقت النيران على الأسد وأردته قتيلًا في محاولة لإنقاذ الغفير.

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