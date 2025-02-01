قتلى بتحطم طائرة في فيلادلفيا الأمريكية واشتعال النيران في منازل (فيديو)

أكدت شرطة فيلادلفيا أن طواقم الطوارئ هرعت إلى مكان انفجار في شمال شرق فيلادلفيا بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان وسط أنباء عن سقوط قتلى.

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1 — Alex Cole (@acnewsitics) January 31, 2025



ووفق الشرطة، كان هناك شخصان على متن الطائرة، كما تم الإبلاغ عن إصابات أخرى على الأرض.

BREAKING: A plane just crashed into a building near Roosevelt Mall in Northeast Philadelphia, with reports of multiple cars and houses being on fire.



Philadelphia Police have mobilized their Citywide Emergency Response Team.



This does NOT look good. pic.twitter.com/04vstZredi January 31, 2025

وقال مسؤولون في الإطفاء إن العديد من المنازل اشتعلت فيها النيران في منطقة شارع كوتمان وشارع روزفلت بعد الحادث.

ومن غير الواضح في هذا الوقت ما الذي أدى إلى الحادث. كما لم تتوفر حالة الضحايا على الفور.

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