قتلى بتحطم طائرة في فيلادلفيا الأمريكية واشتعال النيران في منازل (فيديو)
أكدت شرطة فيلادلفيا أن طواقم الطوارئ هرعت إلى مكان انفجار في شمال شرق فيلادلفيا بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان وسط أنباء عن سقوط قتلى.
ووفق الشرطة، كان هناك شخصان على متن الطائرة، كما تم الإبلاغ عن إصابات أخرى على الأرض.
وقال مسؤولون في الإطفاء إن العديد من المنازل اشتعلت فيها النيران في منطقة شارع كوتمان وشارع روزفلت بعد الحادث.
ومن غير الواضح في هذا الوقت ما الذي أدى إلى الحادث. كما لم تتوفر حالة الضحايا على الفور.
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