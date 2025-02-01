السبت 01 فبراير 2025
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اليوم، صرف معاشات شهر فبراير 2025

صرف معاشات شهر فبراير،
صرف معاشات شهر فبراير، فيتو

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 اليوم السبت، وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 اليوم  وفتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير العملاء.

 

صرف معاشات شهر فبراير 2025 اليوم

وبشأن صرف معاشات شهر فبراير 2025 اليوم تبدأ مواعيد العمل في بنك ناصر الاجتماعي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم

 وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

 

خطوات صرف معاشات شهر فبراير 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM' سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

 

تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع

ومن جانبه أوضح  أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

 

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

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