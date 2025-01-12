يزداد البحث من قبل المواطنين حول شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة، وذلك من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

و خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “فيتو” شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة

وحول شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة، فإن موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكد أنه تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها الحصول على تعويض مالي يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، ويتم صرفه عن فترة إجازة الوضع المحددة قانونيًا، شريطة توافر الشروط اللازمة.

شروط الاستفادة من منحة الولادة 2025

وبشأن شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة فان شروط الاستفادة من منحة الولادة 2025 تتضمن ما يلي:

للحصول على منحة الولادة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يجب توافر الشروط التالية:

1. ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 10 أشهر.

2. يتم صرف المنحة بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة التأمين على المستفيدة.

شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة , فيتو

المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة 2025

وعن المستندات والاوراق المطلوبة للحصول علي صرف منحة الولادة 2025 تتضمن:

1. طلب صرف منحة ولادة معتمد من جهة العمل (الأصل + صورتين).

2. شهادة ميلاد الطفل.

3. قرار إجازة الوضع معتمد إداريًا من جهة العمل دون الحاجة لعرضه على اللجان الطبية.

4. تسليم المستندات إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص.

قيمة منحة الولادة 2025

تقوم الهيئة بصرف تعويض مالي يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني كمنحة ولادة وللحصول على نموذج طلب منحة الولادة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مباشرة.

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