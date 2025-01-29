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السيدة الأولى لجمهورية كينيا تزور مقر وزارة التضامن الاجتماعي (صور)

زيارة السيدة الأولى
زيارة السيدة الأولى لجمهورية كينيا لوزارة التضامن الاجتماعي

أجرت السيدة الأولى لجمهورية كينيا، راتشيل روتو حرم، رئيس جمهورية كينيا، زيارة لمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبالها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل اللقاء على الترحيب بالسيدة الأولى لجمهورية كينيا لزيارتها مصر والوفد المرافق لها، وذلك تأكيدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وقدمت المهندسة مرجريت صاروفيم شرحًا لمجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وربطها بالحماية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واستعرضت صاروفيم برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ويهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرًا، وتم تناول المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج.

كما استعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي  رؤية الوزارة لمنظومة الحماية الاجتماعية وآليات تمكين المرأة اقتصاديا، وكذلك اقتصاد الرعاية، كما تم استعراض برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وتشجيع أسر تكافل وكرامة على الاستفادة منه.

كما تم استعراض دور المجتمع المدني المصري كشريك رئيسي فى تحقيق مستهدفات التنمية فى ظل القيادة السياسية الداعمة لدوره بالمجتمع وملف التطوع ودور المتطوعين وملف الحرف والصناعات اليدوية التراثية والاهتمام بها.

وعقب ذلك تفقدت حرم رئيس جمهورية كينيا معرض الأسر المنتجة بمقر الوزارة، وأطلعت على المنتجات اليدوية التراثية المتنوعة داخله، والتي تنوعت ما بين نحاس وخيامية وخزف والعبايات وأشغال التطريز اليدوي ومنتجات الصدف والخوص وأخميم والسجاد والكليم والمعروضات السيناوية ذات الطابع الأصيل، حيث استمعت لشرح من العارضين عن تلك المنتجات، مشيدة بالمنتجات اليدوية التراثية المصرية وجودتها.

واختتمت الزيارة بتجديد ترحيب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالسيدة الأولى لجمهورية كينيا لزيارتها مصر، وتوجيه الشكر لها لحرصها على زيارة وزارة التضامن الاجتماعي والاطلاع على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة.

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