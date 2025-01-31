الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

أول تعليق من يورتيتش على فوز بيراميدز أمام الزمالك بثلاثية

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

أكد كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز انه فخور بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة بالدوري الممتاز.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفى انه يعتبر هذه ليلة سعيدة وان فريقه في تألق واضح خلال مواجهة زد والأهلي والزمالك استطاع حصد 7 نقاط من ثلاث مواجهات مهمة.

ووجه مدرب بيراميدز الشكر الي شريف إكرامي صاحب ال42 عاما في أول مشاركة له في الموسم وانه كان مثل الأسد وأظهر كيف يكون اللاعب المحترف.

وعن إبراهيم عادل اأكد انه لاعب كبير ومن حقه الاحتراف في أوروبا لكن في أوروبا الوضع مختلف لكن من الضروري الاحتراف بمقابل مادي مناسب حتي تكون له مكانته في الدوري على عكس الخروج بمبلغ لا يليق بمستواه.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وحقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

 

مباراة الزمالك وبيراميدز  

وكانت أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 30 بعدما أهدر مصطفى شلبي انفرادا لصالح الزمالك، لترتد الكرة لسيف الجزيري ليسددها في جسد شريف إكرامي حارس بيراميدز ويمنع هدفا مؤكدا للفريق الأبيض. 

وغادر عبد الله السعيد المباراة في الدقيقة 43 بسبب الإصابة، ليحل محمد سيد بديلا له. 

وسجل هدف فريق بيراميدز الأول فيستون ماييلي في الدقيقة 58. 

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65. 

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 70. 

وسدد محمد سيد لاعب الزمالك كرة قوية في الدقيقة 84 تصدى لها القائم لترتد لناصر منسي يسددها خارج الملعب. 

حصد إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

وبتلك النتيجة يحافظ فريق بيراميدز علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

وكان تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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