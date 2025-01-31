الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

تواجد عدد قليل من جماهير الزمالك في استاد الدفاع الجوي لدعم الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز التي تجمعهما اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

 تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 16 مباراة بجميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 8 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات.

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وبيراميدز 

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، هو هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز عبر التاريخ بواقع 4 أهداف. 

ويأتي خلف بن شرقي، كل من محمود علاء ومصطفى محمد لاعبا الزمالك السابقين برصيد 3 أهداف. 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز الدوري الممتاز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري اخبار الزمالك الزمالك ضد بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

صفقة الزمالك الجديدة، ماذا قدم محمود جهاد مع فاركو؟

أشرف بن شرقي هداف الزمالك التاريخي في مواجهات بيراميدز

الزمالك يتفوق على بيراميدز في تاريخ المواجهات المباشرة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بيراميدز يستضيف الزمالك اليوم في صراع صدارة الدوري الممتاز

الدوري الأوروبي، أتليتكو بيلباو يفوز على فيكتوريا بلزن ويصعد لثمن النهائي

روما يتأهل لملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على فرانكفورت (صور)
ads

الأكثر قراءة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

الزمالك يصل استاد 30 يونيو استعدادا لمواجهة بيراميدز

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

منوعات

المزيد

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان 2025 للأموات

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية