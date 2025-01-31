الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

وفاة طفل في حادث قطار بطنطا

وفاة طفل في حادث
وفاة طفل في حادث قطار بقرية دفره مركز طنطا

لقي طفل في بداية عقده الأول مصرعه اليوم إثر تعرضه لحادث قطار بقرية دفره التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع طفل يدعي "ريان.ع.ج.ال" إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، مما أدى إلى وفاته في الحال. 

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتباشر الجهات الأمنيةبـ محافظة الغربية التحقيق في الحادث، بينما يجري حاليًا إنهاء إجراءات الدفن تمهيدًا لتشييع جثمان الطفل وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

 أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفة” على يد “أحمد العوضي”، إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

 وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

 

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