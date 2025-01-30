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محافظات

خسائر 3 ملايين جنيه، عربة مسرعة تحطم معرض سيارات في الغربية (فيديو)

خسائر بالملايين،
خسائر بالملايين، سيارة أفراح تقتحم معرض سيارات في الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حادثًا مروريًا مروعًا، حيث فقد سائق السيطرة على سيارته في زفة عروسين أثناء قيادته بسرعة جنونية، ما أدى إلى اقتحام المعرض واصطدامه بعدد من السيارات المعروضة داخله، مسببا خسائر مادية ضخمة.

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تفاصيل الحادث
أظهرت كاميرات المراقبة المتواجدة في الموقع أن السيارة، التي كانت تسير على الطريق الدائري بمدخل طريق كفر الشيخ الدولي، انحرفت بشكل مفاجئ نحو معرض السيارات، لتصطدم بثلاث سيارات على الأقل. الحادث أسفر عن تلفيات جسيمة قدرت قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه.

شهود العيان
وذكر شهود عيان بالمعرض الموجود في محافظة الغربية أنهم شاهدوا السيارة وهي تسير بسرعة عالية قبل أن تنحرف فجأة نحو المعرض، حيث ارتطمت بعدة سيارات كانت متوقفة داخل المعرض. 

 

وأوضح أحد العاملين في المعرض أن الحادث ألحق أضرارًا بالغة بالواجهة الزجاجية وأدى إلى تدمير جزء من السيارات المعروضة للبيع فيما لا تزال الخسائر المالية التي لحقت بالمعرض قيد التقييم.


انقلاب سيارة «تريلا» أعلى طريق طنطا - المحلة وتوقف حركة المرور

 

توقفت حركة المرور بطريق طنطا - المحلة بسبب انقلاب سيارة نقل «تريلا»، وتم رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور أعلى الطريق.

 

بلاغ لمديرية أمن الغربية
وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل "تريلا"فوق طريق طنطا -المحلة الكبري اتجاه طنطا بالقرب من مدخل قرية شبشير الحصة.

 

انقلاب سيارة نقل

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بـ محافظة الغربية لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل «تريلا» إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة الطريق

 

إعادة الحركة المرورية

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الغربية ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وأثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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