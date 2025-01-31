الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، طرح البواسترات الفردية لـ "العتاولة 2"

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

كشفت شاشة MBC مصر، عن البواسترات الفردية لأبطال مسلسل العتاولة 2 والذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025 

وظهر في البواسترات الفردية لمسلسل العتاولة 2 كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفي أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلي نسرين أمين ومريم الجندي.

 وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

 

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد ما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي. 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين،  من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025 مسلسل العتاولة مسلسل العتاولة 2 رمضان 2025 دراما رمضان 2025 تفاصيل مسلسلات رمضان 2025 أحداث مسلسل العتاولة 2
ads

الأكثر قراءة

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

مصرع طفل لدغه ثعبان أمام منزله بسوهاج

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أحاديث عن استحباب صيام شهر شعبان

علي جمعة من معرض الكتاب: الجهل وعدم القدرة على رد الشبهات من أبرز أسباب إنكار السنة

كيف تتغير خصائص النار في الآخرة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية