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رياضة

مرموش ضد صلاح، مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير 2025

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح

يستعد مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش لعدة مباريات من العيار الثقيل مع المان سيتي، في شهر فبراير المقبل.

وينتظر عمر مرموش مواجهة مصرية أمام النجم المصري محمد صلاح، في قمة مانشستر سيتي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

كما يستعد مرموش لخوض أولى مبارياته مع مانشستر سيتي ببطولة  دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بعدما أوقعت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ومانشستر سيتي في مواجهة بعضهما، للتأهل لدور الـ 16 بالبطولة الكبري.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير 2025

آرسنال ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي - الأحد 2 فبراير - 6:30 مساءً.

مانشستر سيتي وليتون أورينت - كأس الاتحاد الإنجليزي - السبت 8 فبراير - 2:15 مساءً

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد  - دوري أبطال أوروبا - الثلاثاء 11 فبراير - 10 مساءً

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل - الدوري الإنجليزي- السبت 15 فبراير - 5 مساءً

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي-  دوري أبطال أوروبا - الأربعاء 19 فبراير - 10 مساءً

مانشستر سيتي ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - الأحد 23 فبراير - 6:30 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي  - الأربعاء 26 فبراير  - 9:30 مساءً

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