شروط يويفا لمشاركة عمر مرموش مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تغيرت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص مشاركة اللاعب مع أكثر من فريق في المسابقات التابعة لليويفا خلال نفس الموسم في السنوات الماضية وهو ما يهم اللاعب المصري عمر مرموش.

هذه التغييرات ستفتح الباب أمام مانشستر سيتي لتسجيل صفقات الشتاء وأبرزهم عمر مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت، وفيتور ريس لاعب بالميراس، وعبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي.

ووفقا للوائح يويفا فإن مانشستر سيتي يحق له الاستعانة بالصفقات الجديدة خلال مباريات ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد أو بايرن ميونخ.

شرط يويفا لتسجيل اللاعبين الجدد بالبطولات

ووضع يويفا بعض الشروط، وبحسب المادة 32.01 من لوائح الاتحاد الأوروبي، فإنه بعد نهاية مرحلة الدوري وبدء مرحلة خروج المغلوب، يجوز للنادي تسجيل ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى للمباريات المتبقية من المسابقة، ويجب أن يتم تسجيلهم بحد أقصى بحلول 6 فبراير 2025.

تلك المادة، تثبت أحقية مشاركة عمر مرموش بشكل طبيعي في مواجهة ملحق دور الـ16 لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان جوارديولا حسم الجدل بشكل ضمني يعد تصريحاته عقب مباراة كلوب بروج، وأكد مدرب السيتي: "من المهم أن نتعاقد مع لاعبين جدد، لقد عانينا طوال الموسم بدون لاعبين، سيكون لدينا المزيد من البدائل، نأمل أن يعود دوكو أيضًا ليقدم أفضل ما لديه".

وحال تسجيل النجم المصري عمر مرموش سيكون هناك مواجهة مرتقبة له أمام بطل النسخة الماضية ريال مدريد، أو بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن عمر مرموش شارك أمام بايرن ميونخ في 8 مباريات، وساهم في 7 أهداف مع فولفسبورج وشتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت قبل الانتقال لمان سيتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش حجز بطاقة التأهل إلى ملحق دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وفاز مانشستر سيتي على كلوب بروج في ختام مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1، ليتأهل لملحق دور الـ 16 بعد احتلاله المركز 22.



ووفقا لقوانين بطولة دوري أبطال أوروبا، تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24، يخوضون مباريات الملحق ذهاب وإياب، للتأهل لدور الـ 16.

أما الفرق التي تحتل المركزين التاسع والعاشر، ستواجه الفرق التي تتواجد بالمركزين 23 و24.



أما الفرق التي احتلت المركزين 11 و12 تلاقي الفرق التي احتلت المركزين 21 و22 بدوري أبطال أوروبا.

والفرق بالمراكز 13 و14 يواجهان الفرق بمراكز 19 و20، في حين أن أصحاب المراكز 15 و16 يواجهان أصحاب المراكز 17 و18.

ووفقا لذلك النظام فإن مانشستر سيتي صاحب المركز 22 في الترتيب، سيكون أمام أحد هذه الاحتمالات.

منافس مانشستر سيتي المحتمل في ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا



يلتقي مانشستر سيتي إما الفريق صاحب المركز 11 أو المركز 12 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيلتقي مانشستر سيتي في ملحق دور الـ16 إما مع بايرن ميونخ الألماني أو ريال مدريد الإسباني وهو ما يعد بمثابة نهائي مبكر.

منافس مانشستر سيتي المحتمل حال تخطي الملحق



وفي حال نجاح مانشستر سيتي في اجتياز مرحلة الملحق، سيواجه إما صاحب المركز الخامس أو السادس، أي سيواجه إما أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

وستقام قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة، وتقام مرحلة ملحق دور الـ16 في مباراتي، ذهابًا وإيابًا، أيام 11/12 فبراير و18/19 من الشهر نفسه.

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