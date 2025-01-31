نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام تاريخي ينتظر مرموش أمام ريال مدريد.. وبايرن ميونيخ يتحدى سيلتك 

أسفرت قرعة الملحق لـ دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية بين الفرق.

قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج ملحق المؤهل لدوري الستة عشر لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

ستاد بريست × باريس سان جيرمان

موناكو × بنفيكا

وينتظر ليفربول وبرشلونة الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

يوفنتوس × أيندهوفن

فينورد × ميلان

وينتظر أرسنال وإنتر الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

مانشستر سيتي × ريال مدريد

سيلتك × بايرن ميونيخ

وينتظر أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

كلوب بروج × أتالانتا

سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند

وينتظر ليل وأستون فيلا الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 مرحلة خروج المغلوب.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

ويلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

ما الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16؟

تأهلت أندية ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا مباشرة إلى دور الـ 16.

ما الفرق المشاركة في الملحق؟

مانشستر سيتي، أتالانتا، بوروسيا دورتموند، ميلان، آيندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، سبورتنج لشبونة، كلوب بروج.

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا ملحق دور 16؟

قنوات بي إن سبورت هي من ستنقل قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا عبر قناتها beIN Sports NEWS HD المفتوحة.

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