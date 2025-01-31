الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس: شعبنا ومقاومتنا الباسلة أسقطا هيبة الاحتلال

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الجمعة:" نعزي أنفسنا وشعبنا بالمصاب الجلل والفقد العظيم باستشهاد القائد محمد الضيف الذي استطاع مع القادة الأوائل بناء جيش يضرب العدو بلا تردد".

رئيس حماس ينعي الشهداء من قادة الحركة

وأضاف خليل الحية:" فقدنا قادة بتجربتهم وخبرتهم تركوا من خلفهم جيلا لديه وعي وفهم وإرادة تمكنه من إتمام المسيرة وشعبنا ومقاومتنا الباسلة أسقطت هيبة الاحتلال ككيان لا يهزم، وأصبحت هزيمته ممكنة".

وتابع:" نرى اليوم الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال ينسحبون من القطاع، أذلة صاغرين تلاحقهم ضربات المقاومين، ومحاكمُ المناصرين لفلسطين وأهلها".

معركة طوفان الأقصى علامة فارقة 

وأكد خليل الحية أن معركة طوفان الأقصى كانت العلامة الفارقة بين الممكن والمستحيل، مضيفا:"استطعنا عبور المراحل القاسية والتحديات الصعبة وكان القادة عند مسؤولياتهم".

 

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طوفان الأقصى حماس غزة خليل الحية محمد الضيف

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