والد أسيرين إسرائيليين بغزة: معركتنا ضد حماس وحكومة نتنياهو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن والد أسيرين في غزة قولهم: "معركتنا ليست ضد حماس فقط بل ضد الحكومة الإسرائيلية أيضا".

وقال والد الأسيرين: "أصبحنا نعتمد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونأمل أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

فلسطين: الإفراج عن 9 من الأسرى المؤبدات و81 من ذوي المحكوميات العالية

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إنه سيتم الإفراج السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة.

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين بالضفة

وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين مع استمرار عملياته العسكرية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتقديم المساعدات لغزة

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني،:نبارك للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى".

وأوضح أن السابع من أكتوبر أحيى القضية الفلسطينية وأصبحت الموضوع الأول بالمنطقة والعالم.

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