الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين تفرج عنهم غدا السبت

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أسماء الأسرى الـ3 الذين ستفرج عنهم غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة: "كتائب القسام ستفرج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس".

وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة  إلى إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أمس الخميس، وصول الأسرى السبعة المفرج عنهم من غزة  إلى إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية الخميس، أن عملية تسليم الأسرى من قطاع غزة اكتملت بتسليم الأسير الإسرائيلي غادي موزيس للصليب الأحمر، وأن سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عملية التسليم.

ومن جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا أثناء تسليم الأسرى بخان يونس وجباليا رسالة إصرار وقوة وتحد في وجه المحتل.

وأضافت حماس: “ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل”.

وتسلم الصليب الأحمر المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في خان يونس، وسط حشد جماهيري كبير أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس حماس الأسرى الصهاينة كتائب القسام أبو عبيدة جيش الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

توافد المواطنين على معبر رفح للتظاهر رفضا لتهجير أهالي غزة (صور)

حماس تعلن استشهاد 7 من أبرز قادة القسام

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بسبب الأسرى وبيان عاجل من حماس

بدء مغادرة حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي
ads

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

تعرف على رقم قميص أشرف بن شرقي مع الأهلي

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

منوعات

المزيد

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية