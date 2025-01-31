الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد استخدام صورة تحمل تهديدا للرئيس السيسي، إسرائيل تطلق حملة تحريض ضد تسليح الجيش المصري

الجيش المصري، فيتو
الجيش المصري، فيتو

بدأت تتضح معالم الهجمة الإسرائيلية المنظمة على مصر، كعقاب على رفض مقترح ترامب لـ تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، بهدف تفريغ الأراضي المحتلة من أصحابها وتصفية القضية الفلسطينية.

صحيفة عبرية تنشر صورة السيسي مع إبراهيم رئيسي

ويوم أمس الخميس، استخدمت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية صورة أرشيفية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية العام الماضي، مستخدمة تلك الصورة في تقرير تناول الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن.

 

صورة السيسي وإبراهيم رئيسي فى صحيفة جيروزاليم بوست، فيتو
صورة السيسي وإبراهيم رئيسي فى صحيفة جيروزاليم بوست، فيتو

وتعليقا على استخدام صورة أرشيفية غير متناسبة مع تقرير الصحيفة الإسرائيلية، قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ورئيس هيئة الاستعلامات، "إن دلالة استخدام صحيفة "جيروزاليم بوست" صورة أرشيفية للرئيس السيسي مع رئيسي، عقب انتهاء لقاء السيسي مع الرئيس الكيني بنصف ساعة، يعطي إشارة إلى أهمية الخبر على الصحيفة الإسرائيلية".

دلالات استخدام صورة السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل

وأشار، إلى أن صورة السيسي على الصحيفة العبرية، تحمل دلالات بالتهديد، قائلا: “نشر هذه الصورة والتذكير على أن مصر برفضها للتهجير ورفضها السابق الدخول في تحالف تقوده أمريكا ويضم الاحتلال ضد إيران، يعني أننا نتوقع تحريضا إسرائيليا سيكون شديد الوقع على واشنطن للتأثير على صانع القرار في البيت الأبيض، للإشارة بأن مصر أصبحت في محور إيران، وهذا الأمر يناسب العقلية اليمينية الإسرائيلية لمخاطبة ترامب”.

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يحرض على الجيش المصري 

واليوم وبعد استخدام صورة السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وجهت تل أبيب البوصلة تجاه الجيش المصري، وهاجم داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تعاظم قوة الجيش المصري، متسائلًا عن سبب حاجة مصر إلى هذا الكم الكبير من الغواصات والدبابات.

وتابع سفير الاحتلال في الأمم المتحدة، في مقابلة تلفزيونية نشرها الموقع الإخباري "باراما"، قال فيها: "بعد 7 أكتوبر 2023، لماذا يحتاجون في مصر إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟، يجب أن يثير هذا الأمر مخاوف الأجهزة الأمنية بتل أبيب".

وتابع: "إنهم -مصر- يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحربية الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات أمنية، لقد تعلمنا الدرس، ويجب علينا أن ننظر إلى ما يحدث هناك، نحن بحاجة إلى الاستعداد لكل سيناريو".

تحريض إسرائيلي على تسليح وقدرات الجيش المصري

كما حرض الدبلوماسي الإسرائيلي على أن تسليح مصر يجب أن يثير قلق الاحتلال، وطالب بمحاسبة الولايات المتحدة على مساعداتها العسكرية لمصر، متسائلًا: "لماذا يحتاجون إلى كل هذا؟". 

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وأشار الإعلام العبري، إلى أن تعليقات داني دانون تعكس القلق المتزايد بين المسئولين الأمنيين الإسرائيليين بشأن التطورات الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمصر.

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السيسي: نرفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

ومنذ إعلان مصر رفضها القاطع مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين، شرعت تل أبيب في التحريض على القاهرة لمساندة الرئيس الأمريكي الذي يتمسك بطرحه رغم خطورته على الأمن القومي لمصر والأردن ويهدد استقرار البلدين، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الاحتلال من الأرض بعد رحيل أصحابها.

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