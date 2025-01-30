الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

حزب مصر أكتوبر: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن نسمح بحلول غير مقبولة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن نشر صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل حسن رئيسي في توقيت حساس، بعد رفض مصر القاطع والحازم  تهجير الفلسطينيين، هو تصرف مريب ومرفوض، ويعكس نوايا مشبوهة لن يقبلها الشعب المصري تجاه مصر أو رئيسها.

 

 التلاعب الإعلامى الإسرائيلي 

 

وأوضحت مديح أن هذا التلاعب الإعلامي لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تتعمد إظهار مصر في مواقف لا تليق بها، خاصة في ظل ما تتبناه القيادة المصرية من موقف قوي وثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اتخذت دائمًا مواقف حاسمة تجاه القضية الفلسطينية، ومن يتلاعب بهذه الصور أو يتجاهل المواقف الواضحة لقيادة مصر بشأن حقوق الفلسطينيين والتصدى لتهجيرهم.

 

ضغوط دولية تمس حقوق الفلسطينيين

 

ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي واضحة تمامًا، مصر لن تقبل أي تهديدات أو ضغوط دولية تمس حقوق الفلسطينيين أو تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها ورقة سياسية يمكن التنازل عنها، مشددة على أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وشددت مديح على أن مصر لن تقبل أن يساوم أحد على حقوق الشعب الفلسطيني، والأمن القومي المصري، لافتة إلى نشر الصورة لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلق مشهد إعلامي يضلل الرأي العام، لكن الشعب المصري شعب واعي ولا يمكن خداعه بمثل هذه الأساليب الرخيصة، فموقف مصر ثابت، وأمنها القومي خط أحمر، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا أجندات أو حلول غير مقبولة.

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