عبد المنعم سعيد: تصريحات السيسي كشفت كذب ترامب ووضعت حدودا حمراء لأمريكا وإسرائيل

أكد المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد أن العلاقات المصرية-الإفريقية، خاصة مع كينيا، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون، مشيرًا إلى أنها تنتقل من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدمًا.

دعم مصر للحق الفلسطيني

وأوضح عبد المنعم سعيد أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي كانت ردًا قويًا على دعم مصر الثابت للحق الفلسطيني، حيث عبّر عن موقف مصر الواضح والحازم في الدفاع عن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتأكيد استمرار هذا الدعم دون تراجع.

رد مباشر من السيسي على ترامب بشأن مكالمة القضية الفلسطينية

وتابع خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس السيسي شكلت أيضًا ردًا مباشرًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة بعد أن ادّعى ترامب إجراء مكالمة مع السيسي بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد مراجعة سجلات البيت الأبيض.

وذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح بشكل قاطع أن هناك حدودًا لما يمكن أن تفرضه إسرائيل، وحدودًا أخرى لما يمكن للولايات المتحدة التدخل فيه.

وأشار السعيد إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة أثبت تمسكه بأرضه رغم الدمار والمعاناة، حيث اتجه العديد من النازحين شمالًا نحو ديارهم بدلًا من التوجه إلى الحدود المصرية، في دليل واضح على صمودهم وإصرارهم على البقاء في وطنهم.

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