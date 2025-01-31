النصر السعودي يغلق ملف صفقة نجم برايتون

أغلق نادي النصر السعودي مع اللاعب الياباني كاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي.

وأكد الموثوق سايمون ستون أن ميتوما لـن ينضم إلى نادي النصر السعودي، خاصة وأن برايتون رفض بيع اللاعب مهما كان العرض المقدم.

وأضاف أن ميتوما رفض الانتقال للنصر وتقبل الأمر وانسحب رسميًا من الصفقة.

وكان النصر يرغب في حسم صفقة ميتوما مقابل 65 مليون يورو.

كما أن النصر رفع قيمة العرض المالي إلى 85 مليون يورو، ولكن إدارة برايتون رفضت العرض.

وينشط ميتوما صاحب الـ 27 عامًا في مركز الجناح الأيسر، وينتهي عقده مع برايتون في صيف 2027.

ولعب ميتوما في عدة أندية يابانية آخرها كاوزاكي قبل رحيله إلى برايتون في صيف 2021 في صفقة تكلفت 3 ملايين يورو.

وانضم اللاعب الياباني إلى سانت جيلواز البلجيكي موسم 2021 – 2022 على سبيل الإعارة.

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