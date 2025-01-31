كيفية تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي

لا يزال الأطباء غير متأكدين من كيفية منع سرطان الثدي، ومع ذلك، تجنب عوامل الخطر التي يمكن التحكم بها قد يساعد بشكل كبير في تقليل فرصة الإصابة.

على سبيل المثال، توفر التمرينات الهوائية العادية بعض الحماية من سرطان الثدي، ووجدت الدراسات أن النساء اللائي مارسن الرياضة بقوة لا تكون فرصة إصاباتهم كبيرة، وقد تجلى ذلك بشكل أساسي في النساء الأصغر سنا قبل انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد التمرين أيضًا النساء المصابات بسرطان الثدي على تحمل الآثار الجانبية للعلاج والتعافي بشكل أسرع بعد الجراحة.

العادات الصحية يمكن أن تساعد في خفض فرصة في تطوير سرطان الثدي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

التغذية والنظام الغذائي لمنع سرطان الثدي

يلعب النظام الغذائي دورًا صغيرًا جدًا ولكنه قابل للقياس في الوقاية من سرطان الثدي، قد تزيد الدهون الغذائية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وقد تساعد الفواكه والخضروات والحبوب في تقليل المخاطر.

ارتبط استهلاك الكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وكذلك التدخين، النساء اللواتي يشربن الكحول يوميًا، يزدادن بنسبة 41 ٪ حدوث سرطان الثدي، وبالتالي فمن الضروري الحد من استهلاك الكحول.

من المهم أن يضع في الاعتبار أن التدابير الغذائية لا تثبت أنها تتغلب على عوامل الخطر الأخرى لسرطان الثدي، ولا يزال يتعين على النساء اللائي يلتزمن بنظام غذائي صحي أن يتخذن تدابير وقائية أخرى مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية المنتظمة.

لا يزال الكشف المبكر والعلاج أفضل استراتيجية لتحسين نتائج السرطان، فيما يلي استراتيجية شائعة، ولكن اسأل الطبيب بالضبط عما يجب فعله للمساعدة في منع سرطان الثدي أو العثور عليه مبكرًا:

الفحص الطبي والتصوير الثدي بالأشعة السينية على أساس منتظم، وتوصي جمعية السرطان الأمريكية بالنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عامًا خيار لبدء تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية إذا أردت ذلك، ويجب أن تحصل النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 45 إلى 54 عامًا على تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام، ويجب أن تستمر تلك السنوات الـ 55 وما فوق في الحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام إلى عامين.

إذا كانت السيدة قريبة أو في انقطاع الطمث، يمكن استخدام العلاج البديل للهرمونات لعلاج أعراض انقطاع الطمث، وتشير الدراسات إلى أن استبدال الهرمونات، وخاصة العلاجات مع مزيج من هرمون الاستروجين والبروجستين، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

إذا كانت السيدة معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، فقد ثبت أن بعض الأدوية التي تمنع آثار هرمون الاستروجين، مثل رالوكسيفين وتاموكسيفين، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كما تبين أن الأدوية التي تسمى مثبطات الأروماتيز تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء بعد انقطاع الطمث.

مخاطر تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي

من المرجح أن تصاب النساء في جميع أنحاء العالم بسرطان الثدي أكثر من أي نوع آخر، بخلاف سرطان الجلد.

السرطانات هي أمراض معقدة تأتي من العديد من الأسباب المختلفة، ولكن بعض عوامل نمط الحياة قد تزيد من فرص سرطان الثدي، وجود واحد أو أكثر من هذه الصفات لا يعني أن السيدة ستحصل على المرض، ويمكن الحصول على سرطان الثدي حتى لو لم يكن لدي السيدة عوامل خطر على الإطلاق.

الوزن، أكثر من 70 ٪ من البالغين يعانون من زيادة الوزن، وترتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي مع جنيه إضافي، خاصة إذا كانت تكتسبها بعد انقطاع الطمث، ووزيادة الوزن أو السمنة تجعل السرطان أكثر عرضة للعودة، ولكن ليس كل الدهون متساوية، النوع حول البطن أكثر خطورة من ذلك على الوركين أو الفخذ، فهو يخلق هرمون الأنسولين، والذي قد يعزز الكثير منه نمو الخلايا السرطانية.

إن إسقاط 5 ٪ إلى 10 ٪ فقط من وزن الجسم يمكن أن يحدث فرقًا.

الكحول، يرفع شرب الكثير من مستويات هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى المرتبطة بسرطان الثدي، وقد يضر أيضا خلايا الحمض النووي

التدخين، فرصة الإصابة بسرطان الثدي أعلى إذا بدأت التدخين قبل سن 17، وبعد الإقلاع عن التدخين، وتبقى المخاطر مرتفعة لمدة 20 عامًا تقريبًا

الهرمونات، بعد أن توقفت العديد من النساء عن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) في أوائل العقد الأول من القرن العشرين بناءً على نصيحة الخبراء، انخفضت معدلات سرطان الثدي بين النساء بعد انقطاع الطمث - أولئك الذين انتهوا من انقطاع الطمث.

هرمون البروجسترون وHRT هرمون الاستروجين الذي اتخذت أثناء انقطاع الطمث لأكثر من 5 سنوات يزيد من المخاطر، وحبوب منع الحمل قد تفعل الشيء نفسه، وهي تطلق كميات صغيرة من الهرمونات، وعندما تتوقف عن أخذها، فإن المخاطر تنخفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.