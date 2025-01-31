الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية السورية

الحدود اللبنانية،
الحدود اللبنانية، فيتو

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارة استهدفت منطقة الطفيل عند الحدود اللبنانية السورية في سلسلة غارات تشنها على البقاع الغربي في لبنان.

غارة تستهدف منطقة الطفيل عند الحدود اللبنانية السورية 

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قطع الطريق الرئيسي، الذي يربط سوريا بلبنان، وهو الذي يربط بلدة طفيل اللبنانية ببلدة عسال الورد السورية في القلمون الغربيّ، في غارة شنها فجرا.

وفي التفاصيل، فقد فتحت الغارة الإسرائيلية حفرة بعمق سبعة أمتار وقطر عشرة أمتار، وتسببت بتضرر أعمدة التوتر وقطع خطوط استجرار التوتر الكهربائي بين سوريا ولبنان وفق موقع "ليبانون ديبايت".

4 غارات على دفعتين على منطقة الشعرة 

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي  قد شن 4 غارات على دفعتين على منطقة الشعرة جنتا مستهدفا معابر غير شرعية،فيما استهدف بغارة معابر حدودية شمالي البقاع.

وقال موقع النشرة اللبناني إن الغارات على جنتا الشعرة على الحدود اللبنانية السورية شرقي بلدة النبي شيت أسفرت عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى.

 

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