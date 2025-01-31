جروس: الزمالك تأثر بخروج عبد الله السعيد ومن الصعب تغيير زيزو

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا أفضل في الشوط الأول وكانت لدينا الفرصة للتقدم، وفي الشوط الثاني الفريق اندفع هجوميًا ولم نكن منظمين بعد تسجيل بيراميدز للهدف الأول، ولم تكن كل الأمور سلبية، وفي النهاية خسرنا مباراة وأمامنا مباريات أخرى سنحارب خلالها من أجل تحقيق الفوز".

وتابع جروس: "في الشوط الثاني استقبلنا هدفين من الهجمات المرتدة، وخسرنا الكرة في أماكن حساسة داخل الملعب، وعلينا أن نكون أقوى في الشق الهجومي، مع وجود التزام وإصرار أكبر من أجل التسجيل وتحقيق الفوز".



وأضاف المدير الفني: "أحمد مصطفى "زيزو" لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق ولكنه لم يكن في يومه خلال اللقاء، ومن الصعب تغيير لاعب بقدرات زيزو حتى لو لم يكن يقدم المستوى المطلوب".

وفيما يخص مشاركة سيف الجزيري قال: "أحدد من يشارك في المباريات وفقًا لجاهزية اللاعب، كما أن ناصر منسي يسير بشكل جيد".

وتحدث جروس عن إصابة عبد الله السعيد قائلًا: "أتمنى أن تكون إصابته بسيطة، وافتقدنا لاعبًا من أصحاب الخبرات ومهم جدًا للزمالك، والفريق تأثر بخروجه، وأعتقد أن البدلاء الذين شاركوا في اللقاء أدوا ما عليهم".

وواصل المدرب السويسري: "أمامنا مباريات كثيرة في الفترة المقبلة ولا أراها فترة سهلة على الزمالك، ومنذ أن توليت المهمة أعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات وأتابع جميع اللاعبين بشكل جيد، والنادي يعمل على تدعيم قائمة الفريق خلال الفترة الحالية".

واختتم جروس تصريحاته قائلًا: "الزمالك يبحث عن الفوز في كل مبارياته، ونحتاج إلى العودة للانتصارات بداية من المباراة المقبلة".

بيراميدز يفوز علي الزمالك

وحقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وكانت أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 30 بعدما أهدر مصطفى شلبي انفرادا لصالح الزمالك، لترتد الكرة لسيف الجزيري ليسددها في جسد شريف إكرامي حارس بيراميدز ويمنع هدفا مؤكدا للفريق الأبيض.

وغادر عبد الله السعيد المباراة في الدقيقة 43 بسبب الإصابة، ليحل محمد سيد بديلا له.

وسجل هدف فريق بيراميدز الأول فيستون ماييلي في الدقيقة 58.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 70.

وسدد محمد سيد لاعب الزمالك كرة قوية في الدقيقة 84 تصدى لها القائم لترتد لناصر منسي يسددها خارج الملعب.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

وبتلك النتيجة يحافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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