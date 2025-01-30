الزمالك يعلن سداد جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة بيراميدز غدا الجمعة.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك غاضبة من أجل النادي ولهم حق".

وأضاف: "نبذل أقصى مجهود من أجل إسعادهم والجميع يعلم التحديات التي نمر بها في المرحلة الحالية".

وتابع: "مهما كانت التحديات يكون دعم الجماهير هو كلمة السر في الانتصارات، ننافس بقوة في بطولتي الدوري والكونفدرالية".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الجمعة استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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