زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 16 مباراة بجميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 8 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات.

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، هو هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز عبر التاريخ بواقع 4 أهداف.

ويأتي خلف بن شرقي، كل من محمود علاء ومصطفى محمد لاعبا الزمالك السابقين برصيد 3 أهداف.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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