القبض على عاطلين بسرقة توك توك بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بسرقة مركبة "توك توك" بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا قيام شخصين بسرقة مركبة "توك توك" بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية.



بالفحص، تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.