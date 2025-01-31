5 عوامل خطورة للإصابة بالفيروسات التنفسية تستلزم الذهاب للطبيب

كشف الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن عوامل الخطورة عند الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وتشمل عوامل الخطورة:

١- ارتفاع حرارة الجسم إلى ٣٨ درجة مئوية

٢- استمرار الحرارة لأكثر من ٤٨ ساعة

٣- حدوث خفقان في القلب وألم في الصدر

٤- ضيق في التنفس

٥- لون أزرق في الشفاه والأطراف

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية متشابهة حتى مع تكرار الإصابة لنفس الإنسان.

أسباب اختلاف أعراض الفيروسات التنفسية من إنسان لآخر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الأغلبية من المصابين بالفيروسات التنفسية تستمر معهم الأعراض مدة أسبوع بينما يمكن أن يستمر الفيروس في الجسم مدة تتراوح من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

يمكن للفيروس أن يختفي من الجسم بعد 3 أيام فقط

وتابع أنه يمكن للفيروس أن يختفي من الجسم بعد 3 أيام فقط ويعتمد ذلك على العبء الفيروسي، وحجم الفيروس الذي دخل إلى الجسم وقوة جهاز المناعة.

وشدد على الالتزام بتطبيق العادات الصحية والإجراءات الوقائية للإصابة بالفيروسات التنفسية وأى نوع عدوى تنتقل باللمس والرذاذ.

ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة

وأكد أن المسافة الآمنة وغسل اليدين سلاح الحماية من الفيروسات، مشيرا إلى أن موسم انتشار الفيروسات التنفسية مستمر حتى نهاية مارس القادم.

إجراءات مكافحة العدوى

ولفت إلى أن أى إنسان مصاب بفيروس وموجود في تجمع مزدحم إذا عطس سوف ينتقل الفيروس لجميع المتواجدين حوله لذا يجب الالتزام بالسعال والعطس في منديل فضلا عن عدم الحديث بصوت مرتفع مع الآخرين حتى لا ينتقل رذاذ الحديث إليهم.

وأكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، وجود زيادة في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أنها لا تمثل خطورة على حياة المريض، كما أن الحالات المصابة لا تعاني من نقص الأكسجين وأغلبها أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية هم: الأطفال والرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددا على أن المصابين عليهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية حتى لا يتعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي أو نقص الأكسجين.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.

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