الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 عوامل خطورة للإصابة بالفيروسات التنفسية تستلزم الذهاب للطبيب

الفيروسات التنفسية،
الفيروسات التنفسية، فيتو

كشف الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن عوامل الخطورة عند الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وتشمل عوامل الخطورة:

١- ارتفاع حرارة الجسم إلى ٣٨ درجة مئوية

٢- استمرار الحرارة لأكثر من ٤٨ ساعة 

٣- حدوث خفقان في القلب وألم في الصدر

٤- ضيق في التنفس 

٥- لون أزرق في الشفاه والأطراف 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية متشابهة حتى مع تكرار الإصابة لنفس الإنسان.

أسباب اختلاف أعراض الفيروسات التنفسية من إنسان لآخر 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الأغلبية من المصابين بالفيروسات التنفسية تستمر معهم الأعراض مدة أسبوع بينما يمكن أن يستمر الفيروس في الجسم مدة تتراوح من  أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

يمكن للفيروس أن يختفي من الجسم بعد 3 أيام فقط 

وتابع أنه يمكن للفيروس أن يختفي من الجسم بعد 3 أيام فقط ويعتمد ذلك على العبء الفيروسي، وحجم الفيروس الذي دخل إلى الجسم وقوة جهاز المناعة. 

وشدد على الالتزام بتطبيق العادات الصحية والإجراءات الوقائية للإصابة بالفيروسات التنفسية وأى نوع عدوى تنتقل باللمس والرذاذ.

ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة 

وأكد أن المسافة الآمنة وغسل اليدين سلاح الحماية من الفيروسات، مشيرا إلى أن موسم انتشار الفيروسات التنفسية مستمر حتى نهاية مارس القادم.

إجراءات مكافحة العدوى 

ولفت إلى أن أى إنسان مصاب بفيروس وموجود في تجمع مزدحم إذا عطس سوف ينتقل الفيروس لجميع المتواجدين حوله لذا يجب الالتزام بالسعال والعطس في منديل فضلا عن  عدم الحديث بصوت مرتفع مع الآخرين حتى لا ينتقل رذاذ الحديث إليهم.

وأكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، وجود زيادة في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أنها لا تمثل خطورة على حياة المريض، كما أن الحالات المصابة لا تعاني من نقص الأكسجين وأغلبها أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية هم: الأطفال والرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددا على أن المصابين عليهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية حتى لا يتعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي أو نقص الأكسجين.

في يومه العالمي، أعراض وطرق علاج مرض الجذام

طرق علاج ألم الصدر بالمنزل، ومتى يدل على حالة طبية طارئة؟

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصابة بالفيروسات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الفيروسات التنفسية مكافحة كورونا ضيق في التنفس

مواد متعلقة

وزير الصحة: عدد المواليد لم يتجاوز 2 مليون في 2024

خالد عبد الغفار يعلن نجاح وزارة الصحة في تحقيق أقل معدل إنجاب خلال الـ17 عامًا الماضية

الصحة العالمية: 4 تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة بالحشرات

وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
ads

الأكثر قراءة

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

غيابات بيراميدز عن مواجهة الزمالك الليلة في الدوري

بعد صفقة أشرف بن شرقي.. كم لاعبا مغربيا ارتدى قميص الأهلي؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

المزيد
الجريدة الرسمية