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أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين

أوقاف الغربية تفتتح
أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين احتفالًا بأول أيام شعبان

 افتتحت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة، والموافق الأول من شهر شعبان 1446هـ، مسجدين جديدين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

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وشملت الافتتاحات: مسجد الجديد بعزبة المدرسة بمدينة طنطا ومسجد سيدي حمدان بقرية شنرة البحرية بمركز السنطة.

 وقد أكد وكيل أوقاف الغربية، خلال خطبته في افتتاح أحد المسجدين، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتشييد وإحلال وتجديد المساجد، مع التأكيد على دورها في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

 شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وأهالي المناطق المستفيدة، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي توفر بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز دور المساجد كمراكز لنشر العلم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

أوقاف الغربية: تسليم التضامن الاجتماعي 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية. 

 

قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية. 

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