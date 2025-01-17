أوقاف الغربية تفتتح مسجد عزبة المنيرة (صور)

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، اليوم، مسجد عزبة المنيرة بقرية البنوان التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

الافتتاح تم بحضور الدكتور محمود محمد طايل، مدير إدارة أوقاف أول المحلة، وسط جمع من قيادات العزبة.

وخلال حفل الافتتاح أقيم العديد من الفعاليات التي تمثل إضافة نوعية في حياة المجتمع، حيث تم تنظيم لقاء خاص بالطفل ضمن احتفالية الافتتاح.

ويأتي افتتاح المسجد في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الغربية على عمارة بيوت الله وتطويرها، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى توفير بيئة دينية وتعليمية متكاملة للمواطنين.

أوقاف الغربية: تسليم التضامن الاجتماعي 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

وقام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية.

وقام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية.

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