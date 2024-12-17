محافظ الغربية يدعو السيدات للمشاركة في مسابقة الأم المثالية

دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أمهات المحافظة إلى المشاركة في مسابقة “الأم المثالية لعام 2025”، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لعطاء الأمهات وتضحياتهن في بناء أسر قوية ومجتمع مستدام.

تكريم الأمهات اللاتي قدمن نماذج مشرفة

وقال محافظ الغربية في تصريحات صحفية: “الأم المصرية كانت ولا تزال رمزًا للتفاني والعطاء بلا حدود، مشاركتكن في هذه المسابقة هو تقدير لمسيرتكن الملهمة وجهودكن الجبارة في تربية الأجيال ونحرص على تكريم الأمهات اللاتي قدمن نماذج مشرفة من الكفاح والصبر لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهن، وندعو كل أم غربية لديها قصة عطاء إلى التقديم والمشاركة في هذه الفرصة المهمة”.

استقبال طلبات الترشح

وأشار محافظ الغربية إلى أن مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بدأت بالفعل في استقبال طلبات الترشح بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 16 يناير 2025.

معايير اختيار الأم المثالية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي شروط ومعايير الاختيار، التي تعكس جهود الأم في تربية أبنائها ودعم المجتمع كالتالي:

• قصة عطاء متفردة تتضمن الصبر والتضحية لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة.

• الإلمام بالقراءة والكتابة كحد أدنى.

• ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء المحافظات الحدودية (مثل شمال سيناء وأسوان).

• حصول جميع الأبناء على مؤهلات عليا أو تواجدهم في السنوات النهائية بالكليات.

• تشجيع الأبناء على العمل، والمشاركة في أنشطة مجتمعية بارزة.

• تفضيل الأم العاملة، الأرملة، المطلقة، أو التي واجهت ظروفًا صحية صعبة مع الزوج.

فئات التكريم في مسابقة 2025

وأضاف المحافظ أن المسابقة العام 2025 ستكرم فئات متنوعة، تشمل:

1. الأم المثالية على مستوى كل محافظة.

2. الأم البديلة التي كفلت أطفالًا كريمي النسب في منزلها وقدمت لهم حياة كريمة.

3. الأم المثالية لأبناء ذوي الإعاقة، بشرط تحقيق أحد الأبناء إنجازًا بارزًا في مجال الرياضة، أو العلم، أو الفنون.

4. أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلًا: “نحن نفتخر بالأمهات الغرباويات اللواتي قدمن نماذج مضيئة في الصبر والكفاح، وأتمنى أن تشهد محافظة الغربية أكبر مشاركة ممكنة هذا العام. هذا التكريم هو رسالة تقدير لكل أم صنعت من التحديات نجاحًا، وعلينا أن نحتفي بمثل هذه القصص الملهمة التي تمثل قدوة للأجيال القادمة”.

ودعا المحافظ جميع الأمهات اللاتي تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم للمسابقة عبر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد خطوة مهمة لإبراز دور الأمهات في بناء أسر متماسكة ومجتمع قوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.