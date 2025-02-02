دراما رمضان 2025، طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة



أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات مسلسل "قهوة المحطة" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل قهوة المحطة

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق.

"قهوة المحطة" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.

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