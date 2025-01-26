نار الأسعار تضرب السلع العالمية فى يناير، الجفاف والحرائق يرفعان سعر البن، و55% زيادة للكاجو. والذهب يلامس أعلى مستوياته في 3 أشهر

شهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا ملحوظا فى الأسواق العالمية حيث ارتفعتأسعار عدد من السلع الغذائية من بينها المكسرات والبن والكاجو والكاكاو مع بداية العام الجارى.

كما شهدت أسعار المعادن النفيسة هى الأخرى ارتفاعات ملحوظة فى أسعارها داخل البورصة العالمية خلال الشهر الجارى ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ اكتوبر الماضى.

أسعار الذهب تلامس أعلى مستوياتها في 3 أشهر

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، حيث أسهمت دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، والافتقار إلى الوضوح بشأن الرسوم الجمركية، في الضغط على الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 2770.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:20 (بتوقيت جرينتش)، ليحقق زيادة تتجاوز 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.

اسعار الذهب اليوم

ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما سجَّلت أعلى مستوى تاريخي عند 2790.15 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 2777.10 دولار، وفق

وشهد الدولار انخفاضًا بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع، متجهًا نحو أسوأ انخفاض أسبوعي له في شهرين، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

ارتفاع اسعار الكاكاو

ارتفعت أسعار الكاكاو منذ بداية العام الجارى 2025، كما أن عمليات طحن الكاكاو في أوروبا وآسيا انخفضت أيضا بنسبة كبيرة، انخفضت عمليات طحن حبوب الكاكاو بنسبة 5.4% في أوروبا و0.5% في آسيا مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت المخزونات على الشركات المصنعة للشوكولاتة.

اسعار الكاكاو



وارتفعت أسعار الكاكاو ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ما جعلها السلعة الأفضل أداءً بين السلع الأساسية.

وزادت عقود الكاكاو تسليم مارس بنسبة 6.68% أو ما يعادل 566 دولارًا إلى 11151 دولارًا للطن.

ارتفاع اسعار الكاجو 55%

وأعلنت دولة ساحل العاجل عن رفع سعر شراء الكاجو من المزارعين فى العام الجديد 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 55% عن العام الماضى.

اسعار الكاجو

وتعد دولة ساحل العاج هي أكبر منتج للكاجو في العالم فيما تعد فيتنام والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادراته.

وأعلن وزير الزراعة في ساحل العاج، كوبينان كواسي أدجوماني، إن بلاده رفعت سعر شراء الكاجو من المزارعين إلى (0.6698 دولار) للكيلوجرام في 2025 بزيادة 55 بالمئة عن العام الماضي.

اشتعال الحرائق والجفاف 2024 والبن

يُتوقَع أن يشهد سعر البن ارتفاعا متزايدا بسبب الجفاف الناجم عن التغيّر المناخي في البرازيل، أكبر مُنتِج ومُصَدِّر لهذه السلعة في العالم.

كان عام 2024 هو الأكثر حرا على الإطلاق في البرازيل، مع تسجيل أكبر عدد لحرائق الغابات منذ 14 عاما، كانت معظم الحرائق بسبب البشر، وتفاقم انتشارها بسبب الجفاف.



تستحوذ البرازيل على أكثر من ثلث إنتاج القهوة في العالم، لذا فإن معاناة المزارعين البرازيليين لها تأثير قوي على الأسعار.

وقد ارتفع سعر قهوة أرابيكا، الصنف الأكثر استهلاكا، بنسبة 90% في عام 2024، وحطم رقمه القياسي المسجل في عام 1977 في 10 ديسمبر، عند 3,48 دولار للرطل في بورصة نيويورك.

العوامل الجيوسياسية وأسعار البن

كما ثمة عوامل جيوسياسية، بينها الحواجز الجمركية التي وعد بها دونالد ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض، أو القواعد الأوروبية الجديدة بشأن المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات.

لكن بعض مزارعي البن البرازيليين يحاولون التكيف مع أزمة المناخ.

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