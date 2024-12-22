تبكير موسم ياميش رمضان 2025.. لفة قمر الدين تصل لـ 142 جنيهًا.. وأسعار الفستق تفوق التوقعات.. والتجار يوضحون الأسباب

بدأت المحال التجارية في الاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم الذ يحل في أواخر فبراير 2025، إذ بدأت بعض المحال في طرح المزيد من أصناف الياميش واالمكسرات، إيذانًا ببدء الموسم خلال الشهر المقبل.

أسباب طرح المحال التجارية للمكسرات والياميش قبل رمضان بفترة

وتلجأ المحال التجارية مع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات خلال المواسم السابقة؛ إلى طرح الياميش والمكسرات قبل شهر رمضان بشهرين ونصف أو أقل على حسب السياسة التسويقية والبيعية للمحال، ضمن مساعي المحال التجارية لضمان بيع الياميش والمكسرات خلال الموسم.

اسعار المكسرات 2025، فيتو

ارتفاع سعر الياميش والمكسرات أدي إلى تغيير الثقافة الإستهلاكية

وبحسب تجار تحدثوا إلى «فيتو» فإن موسم رمضان يبدأ مبكرًا في بعض المحال التجارية لعدة أسباب منها؛ ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات في الموسمين السابقين، والذي معه تغيرت الثقافة الإستهلاكية للمواطنين في مصر.

الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين

وتابعوا: أن المواطنين أصبحوا يحرصون على شراء الياميش والمكسرات استعدادًا لشهر رمضان قبل بدءه بشهرين على مرات مختلفة، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين ومدة صلاحيتها ممتدة.

اسعار المكسرات 2025، فيتو

أسباب طرح علب ياميش رمضان

وأشاروا إلى أن فكرة بيع الياميش والمكسرات في علب؛ لجأ إليها المحال التجارية من أجل إتاحة علب الياميش والمكسرات للمواطنين الراغبين في شراءه وتقديمها هدية، لكن مع ارتفاع الأسعار وجدت المحال التجارية أن طرح علب ياميش تحتوي على عبوات بأوزان صغيرة تساهم في زيادة المبيعات، فضلًا عن أنها تيسر للمواطنين شراء أنواع الياميش والمكسرات مجمعة بسعر مناسب.

أسعار الياميش والمكسرات 2025

وترصد «فيتو» أسعار الياميش والمكسرات 2025 المطروحة في عدد من المحال التجارية؛ في السطور الآتية:

سعر المكسرات 2025، فيتو

أسعار الزبيب في الأسواق

بلغ سعر زبيب أبيض نحو 80 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الزبيب أحمر نحو 68 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب الأسود نحو 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر الزبيب حجم جامبو نحو 130 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الزبيب أصفر نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب مستورد فاخر نحو 290 جنيهًا للكيلو.

أسعار جوز الهند في الأسواق

بلغ سعر جوز هند نحو 288 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر جوز هند ظفر نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو جوز الهند خشن نحو 280 جنيهًا.

سعر الياميش 2025، فيتو

أسعار السوداني في الأسواق

بلغ سعر السوداني مملح حجم وسط نحو 122 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السوداني وزن 200 جرام معبأ نحو 81 جنيهًا.

الياميش في رمضان 2025، فيتو

أسعار الكاجو في الأسواق

بلغ سعر كاجو محمص وزن 200 جرام معبأ نحو 303 جنيهات.

بلغ سعر كاجو محمص وزن 175 جرامًا نحو 234 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو وسط نحو 950 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كاجو خام نحو 1255 جنيهًا للكيلو.

سعر ياميش رمضان 2025، فيتو

أسعار الفستق في الأسواق

بلغ سعر فستق جامبو نحو 1218 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فستق مقشر نحو 2900 جنيه للكيلو.

بلغ سعر فستق محمص ون 175 جرامًا نحو 282 جنيهًا.

سعر ياميش رمضان 2025، فيتو

أسعار اللوز في الأسواق

بلغ سعر لوز محمص وزن 200 جرام نحو 303 جنيهات.

بلغ سعر لوز محمص مملح نحو 1100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر لوز محمص وزن 300 جرام نحو 410 جنيهات.

اسعار ياميش رمضان 2025، فيتو

أسعار عين الجمل في الأسواق

بلغ سعر عين جمل وزن 200 جرام نحو 202 جنيه.

بلغ سعر عين جمل حجم كبير نحو 850 جنيهًا.

اسعار الياميش 2025 في الأسواق

بلغ سعر قراصية نحو 565 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو بندق خام نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر مشمش مجفف نحو 899 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر تين سوري نحو 580 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر قراصيا بالبذر نحو 450 جنيهًا للكيلو.

اسعار ياميش رمضان 2025، فيتو

اسعار قمر الدين في الأسواق

بلغ سعر قمر الدين مستورد سوري المنشأ نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين مستورد وزن 400 جرام نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين محلي الصنع نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين إكسترا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين صناعة محلية فاخرة من 105 جنيهات إلى 123 جنيهًا.

أسعار علب ياميش رمضان 2025

وفي نفس السياق، طرحت بعض المحال المتخصصة في بيع الحلويات علب ياميش رمضان 2025، وتحتوي على عبوات بأوزان صغيرة أو متوسطة من الياميش والمكسرات، وجاءت أسعار علب المكسرات والياميش 2025؛ كالأتي:

اسعار ياميش رمضان 2025 علبة صغيرة

بلغ سعر علبة ياميش رمضان حجم كبير نحو 3500 جنيه، وتتكون من 2 علبة تين مجفف، 2 علبة مشمشية جامبو، 2 علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، 2 لفة قمر الدين فاخر، 2 علبة بندق نيء مقشر، 2 علبة لوز نيء مقشر، 2 علبة عين جمل نئ مقشر، 2 علبة كاجو محمص، 2 علبة فستق محمص، 2 برطمان عسلية، 2 تمرية، علبة شوكولاتة بلح، علبة نوجا 350 وزن 350 جرام.

أسعار ياميش رمضان 2025 علبة وسط

بلغ سعر علبة ياميش رمضان 2025 حجم وسط نحو 2300 جنيه، وتتكون من علبة تين مجفف، 2 علبة مشمشية جامبو، 2 علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، لفة قمر الدين فاخر، 2 علبة بندق نيء مقشر، 2 علبة لوز نيء مقشر، علبة عين جمل نئ مقشر، علبة كاجو محمص، علبة فستق محمص، برطمان عسلية، تمرية.

أسعار ياميش رمضان 2025 علبة صغيرة

بلغ سعرعلبة ياميش رمضان 2025 حجم صغير نحو 1400 جنيه، وتتكون من علبة تين مجفف، علبة مشمشية جامبو، علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، قمر الدين فاخر، علبة بندق نئ مقشر، علبة لوز نئ مقشر، علبة عين جمل نئ مقشر، برطمان عسلية.

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