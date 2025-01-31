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الأحد.. فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

 أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل ٢ فبراير ٢٠٢٥ ولمدة ١٥ يومًا.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنّه يتم تلقّي طلبات التظلمات بإدارة شئون الطلبة بمقر مديرية التربية والتعليم (القديمة)، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لإنهاء إجراءات تقديم التظلم. يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩ ٪، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.


محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الجاري نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت  ٩٣.٩%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم  ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالب. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ومواصلة التفوق بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مُشرفة، وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.

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