محافظ الوادي الجديد يلتقي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، السادة رؤساء ووكلاء وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، في لقاءٍ موسع لعرض (حصاد التنمية بالوادي الجديد)

وجاء ذلك بقاعة المُشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية والأمنية، ورجال الدين، وطلاب جامعات العريش وبني سويف والوادي الجديد.

وفي كلمته رحّب المحافظ بأعضاء الوفد، مُعربًا عن تقديره للدور المنوط بلجنتي الدفاع والأمن القومي، واستعرض الزملوط أبرز المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض المحافظة، مثمنًا حرص القيادة السياسية وجهودها لتنمية المناطق الحدودية، ومؤكدًا أن اللقاء الرئاسي بأبناء المحافظة في يناير ٢٠١٩ كان مبعث التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.

كما عرض لتجربة (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

من جانبهم أعرب رؤساء اللجان عن بالغ تقديرهم لحسن الاستضافة، مُشيدين بالطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها المحافظة في كافّة القطاعات، مثمنين الجهود المخلصة في تطوير المحافظة، ومتمنين مزيدًا من الازدهار والتقدم للمحافظة الواعدة واستكمال مسيرة البناء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واختتم اللقاء بتبادل الدروع تقديرًا لجهود التعاون.

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