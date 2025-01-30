محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، بحضور وكلاء وأعضاء اللجان، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة للاطلاع والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية المُنفّذة على أرض المحافظة.

تفقّد الوفد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، حيثُ اطلعوا على مضمار السباق ومنصات المشاهدة ومشتملات النادي المنفذ بمعايير دولية؛ لاستضافة الفعاليات والسباقات الدولية، وتعزيز الرواج السياحي للمحافظة.

كما واصلوا بتفقّد منشآت جامعة الوادي الجديد، ومشروع (واحة الحرير الطبيعي)، مُشيدين بتوجه المحافظة نحو إعادة إحياء وتوطين هذه الصناعة الهامة.

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