الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

في محاكاة لإيواء 200 شخص، الزملوط وعبدالحميد يتفقدان معسكر طوارئ بالخارجة

معسكر الإيواء، ڤيتو
معسكر الإيواء، ڤيتو

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما العميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة والوفد المرافق، تجربة محاكاة معسكر الإيواء الذي تم تنظيمه بمركز شباب الخارجة، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٤٤ ".

حيثُ تفقدوا الخدمات التي يقدمها المعسكر  والذي تم تصميمه لإيواء 200 شخص مع  تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية وغيرها حال وقوع الأزمات.

كما استعرضوا تجهيزات المستشفى الميداني الملحقة بالمعسكر والتي تم تجهيزها بكافة الخدمات والكوادر الطبية اللازمة، مشيدين بجاهزية وإمكانات المعسكر وما تم بذله من جهد في توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والجمعيات الأهلية من مخيمات وإعاشة وعيادات متنقلة ومخبز متنقل وخدمات بنكية ومدرسة ومسجد وكنيسة.

موقع اصطفاف المركبات والمعدات بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، اليوم الأحد، موقع اصطفاف المعدات والمركبات بحي الأمل بمدينة الخارجة، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٤٤ "، والذي يتم تنفيذه في الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ يناير الجاري، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث قاموا بتفقد المعدات وسيارات الخدمات التابعة للوحدات المحليةو القطاعات الخدمية المختلفة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وثمّن الوفد جهود المحافظة في تحديث وتدعيم أطقم الإغاثة بأحدث المعدات والتجهيزات، وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى التعامل مع الأزمات والحد من تداعياتها.

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