الخميس 30 يناير 2025
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93.9 %، محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت  ٩٣.٩%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم  ٤٨٢٢ طالب وتغيب ١٣ طالب، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالب. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ومواصلة التفوق بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مُشرفة، وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.

 

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