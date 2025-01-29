الحكومة ورضاء المواطن

شىء طيب أن تكون الحكومة مهتمة برضاء المواطنين كما أوضح ذلك الدكتور مصطفى مدبولى.. وشىء إيجابى أنها تدرك أن رضاء المواطن يتحقق بتحسين مستوى معيشته.. وشىء مهم أنها تسعى لأن يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته خلال أسابيع أو أشهر قليلة لإنهاء معاناة خمس سنوات كما قال رئيس الحكومة.

ومن واجبنا أن نقول للحكومة أن السبيل لتحقيق ذلك يقتضى أمرا مزدوجا.. من ناحية الإسراع بإقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة والشروع في تنفيذها قبل حلول موعد الموازنة الجديدة، أى قبل يوليو المقبل، لأنها ستسهم في زيادة دخول المواطنين بما يعينهم على المعدل الذى مازال مرتفعا للتضخم..

ومن جانب آخر إرجاء قيام الحكومة زيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه فضلا عن أسعار المنتجات البترولية.. وبذلك ستسرع الحكومة انخفاض التضخم ويتم السيطرة على إرتفاع الأسعار، والذى يلتهم الدخول الحقيقية للمواطنين.



لقد سبق أن قالت الحكومة إنها ستراجع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولى، وقد قالت الحكومة أيضا أنها بدأت التشاور والتباحث مع الصندوق لذلك، ولم يعرف بعد نتيجة هذه المشاورات التى أضحت تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات الجديدة التى إضافتها لنا دعوة ترامب لتهجير أعداد من أهل غزة إلى بلادنا ورفضنا الصارم لهذه الدعوة والذى من المتوقع أن يستدعى رد فعل للبيت الأبيض..

أى أننا أحوج ما نكون لتحقيق أقصى قدر من رضا المواطن الآن.. فنحن نقدر على مواجهة هذه التحديات بتماسكنا الاجتماعى، وهذا التماسك الاجتماعى سبيله الوحيد في حالتنا هو تخفيف الأعباء المعيشية سريعا على المواطنين.



لقد وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتحسن مستوى معيشة المواطن خلال أسابيع أو أشهر قليلة، وَالأفضل بالطبع أن يتحقق ذلك بعد أسابيع قليلة فقط لأن التحديات تنتظرنا سريعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.