الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

أشرف بن شرقي هداف الزمالك التاريخي في مواجهات بيراميدز

بن شرقي
بن شرقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية تستعرض  فيتو أسماء هدافي الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز. 

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، هو هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز عبر التاريخ بواقع 4 أهداف. 

ويأتي خلف بن شرقي، كل من محمود علاء ومصطفى محمد لاعبا الزمالك السابقين برصيد 3 أهداف. 

تواجه الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 16 مباراة بجميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 8 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

 تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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