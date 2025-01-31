الزمالك يتفوق على بيراميدز في تاريخ المواجهات المباشرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية تستعرض فيتو تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة اليوم في الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

واجه الزمالك فريق بيراميدز بمسماه الجديد، في 16 مباراة بجميع البطولات، واستطاع الفارس الأبيض الفوز في 8 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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