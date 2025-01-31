نجمات يظهرن بالحجاب في مسلسلات رمضان 2025.. أمينة خليل في «لام شمسية».. مريم الخشت بـ«الشرنقة».. ورانيا يوسف «بالقائمة»

أحداث مشوقة وتفاصيل مختلفة تشهدها مسلسلات رمضان 2025، وخلال هذه الأعمال تظهر عدد من النجمات في أعمالهن بالحجاب في الماراثون الرمضاني.

أمينة خليل في مسلسل لام شمسية

وظهرت على البوستر الدعائي الأول لمسلسل لام شمسية الفنانة أمينة خليل، وهي مرتدية الحجاب ويشارك في العمل بجانب أمينة خليل عدد من النجوم، منهم أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ويارا جبران. العمل من تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي، ويجمع نخبة من النجوم لإثراء الدراما الرمضانية لعام 2025.

مريم الخشت في مسلسل الشرنقة

وتظهر الفنانة مريم الخشت خلال أحداث مسلسل "الشرنقة" الذى تشارك فيه مع الفنان أحمد داوود وهى مرتدية الحجاب، ويشارك في العمل كل من علي الطيب وصبري فواز وسارة أبي كنعان في أول عمل درامي مصري لها من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

رانيا يوسف بالحجاب في رمضان

أما الفنان رانيا يوسف والتي إعتاد الجمهور منها على إطلالتها الجريئة تخرج من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وهى مرتدية الحجاب، كما تظهر أيضًا الفنانة هاجر السراج وهى مرتدية الحجاب بنفس العمل الذى يشارك فيه كل من عصام عمر ومايان السيد وسوسن بدر ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم ودنيا سامي من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.

انتصار تردي الحجاب من أجل أش أش

وتشارك الفنانة انتصار خلال أحداث مسلسل "أش أش" وتظهر خلال أحداث العمل وهى مرتدية الحجاب، حيث تعمل مع إحدى الراقصات مسلسل إش إش

ويتضمن مسلسل إش إش عددا كبيرا من الأغاني سواء التترات أو أغان أخرى داخل الأحداث.

وبالنسبة لفريق عمل أغاني المسلسل فهم كالآتي، عبّد الباسط حمودة وحسن شاكوش، والملحن عزيز الشافعي والشاعر حسام طنطاوي والشاعر محمد أبو نعيمة بالإضافة إلي الشاعرة هالة علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش كلا من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، ويشارك في العمل كل من الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي.

ريهام عبدالغفور وبسمة بالحجاب

وخلال أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" الذى تدور أحداثه بإحدى قرى مدينة دمنهور، تظهر الفنانة ريهام عبدالغفور وهى مرتدية الحجاب، حيث تعمل موظفة بالسجل المدنى، وتتعرض للعديد من الأزمات.



وتظهر أيضًا الفنانة بسمة والتي تلعب دور صديقة ريهام عبدالغفور خلال أحداث العمل مرتدية الحجاب، ولديها عدد من المشاكل مع زوجها ضمن احداث العمل، الذى يشارك فيه كل من إياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومحمد علي رزق وأحمد عزمي من تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء الذي اعتذر عن استكمال العمل بعد تسليمه 6 حلقات من المسلسل ومن إخراج هاني خليفة.

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