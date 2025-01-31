الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد زاهر من جمهور مي عمر ضمن أحداث مسلسل إش إش

أحمد زاهر
أحمد زاهر

يشارك الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويظهر خلال العمل من جمهورها بأحد الملاهي الليلية التي ترقص فيها، ويتردد علي المكان باستمرار كي يتقرب منها.

 

وترقص إش إش خلال أحداث العمل على أغاني المطرب الشعبي عمرو كمال، بكازينوهات الدرجة الثالثة.

 

مسلسل إش إش 

ويتضمن مسلسل إش إش عددا كبيرا من الأغاني سواء التترات أو أغان أخرى داخل الأحداث. 

وبالنسبة لفريق عمل أغاني المسلسل فهم كالآتي، عبّد الباسط حمودة وحسن شاكوش، والملحن عزيز الشافعي والشاعر حسام طنطاوي والشاعر محمد أبو نعيمة بالإضافة إلي الشاعرة هالة علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش كلا من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.


 كذلك يشارك في العمل كل من الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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