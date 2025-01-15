الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القبض على أحمد داوود في الشرنقة، اعرف التفاصيل

أحمد داوود
أحمد داوود

واصل الفنان احمد داوود تصوير مشاهد مسلسل الشرنقة داخل الديكور الأساسي للعمل، وخلال أحداث العمل يتم القبض عليه بسبب الاتجار في العملة.

 

 

ويعقد داوود جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمود عبد التواب "توبة"، والسيناريست عمرو سمير عاطف لمناقشة الخطوط العريضة للعمل.

ويجسد  داوود خلال أحداث مسلسل الشرنقة دور شريف المحاسب،  وخلال أحداث العمل يكتشف شريف  عملية غسيل أموال في الشركة التي يعمل بها وتنقلب أحداث العمل رأسا علي عقب.

 

 

 

 

وتشارك في بطولة العمل الفنانة مريم الخشت التي تلعب دور زوجة داوود، ويحدث بينهما خلافات خلال أحداث العمل.

ويتكون مسلسل الشرنقة من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الشرنقة

وضمت قائمة  أبطال مسلسل الشرنقة كلًا من أحمد داوود ومريم الخشت، وياسر عزت، وصبرى فواز، وعمرو وهبة وعلى الطيب، وآخرون.

ويعرض للفنان أحمد داود  حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم الهوى سلطان، الذي يشارك في بطولته مع منة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة صداقة تتحول إلى حب بين شاب يدعى "علي" يجسد دوره أحمد داود وفتاة تدعى "سارة" تجسدها منة شلبي، ويشمل تجسيد حياتهم المهنية والشخصية بشكل مثير.

 

 

 

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