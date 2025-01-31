الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير 3 حلقات من مسلسل ظلم المصطبة

فتحي عبد الوهاب،
فتحي عبد الوهاب، فيتو

انتهت أسرة مسلسل ظلم المصطبة من تصوير ما يقرب من 3 حلقات من أحداث العمل، وتعمل وحدة المونتاج الخاصة بالعمل على الانتهاء منهم في الفترة الحالية.

 

ويواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وقرر المخرج هاني خليفة الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

 

وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

 

وكتب رجاء منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

 

وأضاف أن الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

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