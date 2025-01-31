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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

 تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

 تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

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