الزمالك يتحدى بيراميدز فى قمة جديدة بدوري نايل.. الغيابات تضرب الأبيض.. زيزو يقود التشكيل المتوقع.. والسماوي يتمسك بالحفاظ على الصدارة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

رسائل جروس للاعبي الزمالك قبل صدام بيراميدز

كما حذر جروس اللاعبين من صعوبة المباراة وشدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس، ويفتقد الزمالك لخدمات كل من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي للإصابة ومصطفى الزناري وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية.



وفي المقابل يتطلع فريق بيراميدز بقيادة مدربه كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على صدارة المسابقة، وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة اللقاء وشدد على أهمية الحد من خطورة مفاتيح لعب الفريق الأبيض.



ويفتقد نادي بيراميدز في اللقاء، جهود حارسه أحمد الشناوي وكريم حافظ بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، وأحمد توفيق للإيقاف مباراتين للطرد، ومروان حمدي بسبب الإيقاف لقرار لجنة الانضباط.

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